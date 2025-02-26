Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 29. Olağan Kurultayı, 6 Nisan 2025 Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Saat 09.30'da başlayacak kurultayda, Genel Başkanlık, Yüksek Disiplin Kurulu ve Parti Meclisi üyeliği için seçimler yapılacak. Kurultayda aday olmak isteyen CTP üyelerinin, 7 Mart 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar yazılı başvurularını yapmaları gerekiyor. Başvuruların, 50 kelimelik kısa özgeçmiş ve bir adet dijital vesikalık fotoğraf ile birlikte Genel Sekreterlik veya ilçe merkezlerine iletilmesi gerektiği duyuruldu. CTP’nin, "Biz Varız, Çözüm Var" sloganı ile gerçekleştireceği kurultayın, partinin gelecek dönemdeki politikaları açısından büyük önem taşıması bekleniyor.

Akansoy: CTP birlik ve bütünlük içerisinde kurultaya gidiyor

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP’nin 6 Nisan’da 29’uncu Olağan Kurultayına birlik ve bütünlük içerisinde gittiğine işaret etti. “Tüm örgütlerimizde tamamlanan kongrelerde CTP tabanı tek bir hedefe kilitlenmiştir. Kongrelerimizde de vurgulandığı üzere, toplumsal değişim ve dönüşüm için insanlarımızın yüzünü güldürecek, adil, tüm toplumu kucaklayan ve planlı yeni bir dönemin hazırlıklarını taçlandıracağız” diyen Akansoy, CTP’nin gerek cumhurbaşkanlığı seçimleri, gerek genel seçimlerde başarısını arttırarak sürdüreceğinin altını çizdi. Asım Akansoy, “6 Nisan kurultayının, parti bütünlüğü için ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik önemli bir anlamı olacaktır. CTP var, çözüm var” diye ekledi.

