Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Türkiye'deki siyasal gelişmeleri değerlendirdi, “Demokratik bir Türkiye, Kıbrıslı Türklerin varlık mücadelesi için de oldukça değerlidir” açıklaması yaptı.

CTP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, demokrasinin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün ve toplumsal barışın, sosyal ve ekonomik gelişmenin temel unsurları olduğu vurgulandı.

“Toplumların kendi iradeleriyle yönetilmesi, kendi kendini yönetme hakkı ve bu hakka gösterilmesi gereken saygı, günümüzde tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık ve kesin bir gerçekliktir. Toplumsal istikrar ve insani bir düzen, ancak bu gerçeklik temel alınarak inşa edilebilir” denilen açıklamada Türkiye’de siyasal alanda yaşanan gerilimin, tüm bölge ülkelerini olduğu kadar Kıbrıslı Türkleri de derinden etkilediği ve ciddi endişelere yol açtığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değişen dünya koşulları içerisinde, güçlü ve etkili bir ülkenin ancak demokratik hukuk düzeni içinde gelişebileceğini biliyoruz. Halkın iradesine müdahale edilmesi ise kabul edilemez olduğu kadar, gelişmenin önündeki en büyük engellerden biridir.

İstikrarlı, hukukun üstünlüğüne dayalı ve demokratik bir Türkiye, Kıbrıslı Türklerin varlık mücadelesi için de oldukça değerli ve gereklidir.

Türkiye halkının demokrasi ve adalet iradesiyle dayanışmamız bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tam olacaktır”