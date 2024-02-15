Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, bu sabah Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (El-Sen) ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Tuğcu başkanlığındaki El-Sen Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşen CTP heyeti, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) çalışanlarının sorunları ve “ülkedeki enerji sorununu” ele aldı.

İki heyet, esas olanın kamu yararı olduğuna, kamu yararı çerçevesinde birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı. CTP heyeti içerisinde Genel Sekreter Asım Akansoy, Lefkoşa milletvekilleri Ürün Solyalı ve Sami Özuslu, Lefke Milletvekili Salahi Şahiner ile Girne milletvekili ve CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat yer aldı.