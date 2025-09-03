Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Enerji Komitesi, Kıb-Tek Teknecik Santrali’nde dört görevlinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması konusunda hükümeti eleştirerek, "Halkın sağlığı, güvenliği ve kurumların itibarı daha fazla kurban edilemez. Sorumluluk alın ve işgal ettiğiniz makamları derhal terk edin.” çağrısı yaptı.

CTP Enerji Komitesi’nden yapılan açıklamada, Kıb-Tek Teknecik Santrali’nde dün sabah saatlerinde "gaz sızıntısı" yaşandığı savunlarak, üç kurum personeli ile bir temizlik görevlisini hastanelik olduğu belirtildi.

Konunun "üstünkörü ele alındığı ve gerçek nedenin ortaya çıkması için ileri tetkik yapılmadığı" savunulan açıklamada, “Geçiştirilmeye çalışılan bu olay, yine dönüp dolaşıp skandal ihalelere ve kirli bağlantılara dayanıyor.” iddiasında bulunuldu.

Santraldeki klorun bertaraf edilmesine yönelik açılan ihaleyi alıp iş yapması için alt taşeron gönderen firmanın bir süre önce konkordato ilan ederek çalışmalarını durdurduğu kaydedilen açıklamada,konu mahkemelik olduğu için yarım kalan işi tamamlaması amacıyla "yetersiz ekip" yollandığı savunuldu.

Açıklamada, "Bunun sonucunda dört çalışan ölümle burun buruna geldi. Şans eseri doğrudan klor yerine çamaşır suyu etkisine maruz kaldılar. Peki ya doğrudan klor olsaydı? Ortaya çıkacak bedel ödenebilir olur muydu?” ifadelerine yer verildi.

Yaşanan olayla ilgili yönetime eleştirilerde bulunulan açıklamada, "iş bilmezlik, denetimsizlik ve siyasi çıkar uğruna halkın sağlığı ve çalışanların canının hiçe sayıldığı" iddia edildi.

Açıklamada, Başbakanın konuya ilişkin açıklaması da eleştirilerek, yaşananların "EL-SEN üyelerinin sabotajı olarak nitelenmesinin kabul edilemez olduğu" kaydedildi. Açıklamada, "Halkın sağlığı, güvenliği ve kurumların itibarı bu beceriksizliğe daha fazla kurban edilemez. Sorumluluk alın ve işgal ettiğiniz makamları derhal terk edin.” denildi.