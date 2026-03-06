Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Ev ve Dükkan Sahipleri Derneği’ni kabul etti.

CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye MYK üyesi Murat Şenkul ve Filiz Besim eşlik etti. Ev ve Dükkan Sahipleri Derneği Başkanı Salih Öztoprak ve dernek üyeleri de hazır bulundu. Görüşmede, başta mevcut kira sisteminin yarattığı sorunlar olmak üzere ülke gündemi, ekonomik kriz gibi konu başlıkları ele alındı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, derneğin çalışmalarını hakkında detaylı bilgi alarak taleplerini dinledi. Kira sisteminin, hem ev sahibini hem kiracıyı hem de devleti koruması gerektiğini vurgulayan İncirli, ilgili süreçlerin takipçisi olacaklarını belirtti.