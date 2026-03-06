Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Karadağ bölgesinden gelen yeni şikâyetlerde, bölgede “Fassa” olarak bilinen kuş türlerinde toplu ölümler yaşandığını bildirdi. Dernek yetkilileri, yaptıkları incelemelerde bu ölümlerin yol kenarlarına belediye ekipleri tarafından atılan ot kurutma ilaçlarıyla bağlantılı olabileceğini vurguladı.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gemikonağı’nda belediye ekiplerinin yol kenarlarını yeniden ilaçladığı, bu durumun, yalnızca kuşlar için değil, tüm ekosistem için ciddi bir tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Kullanılan kimyasal ot ilaçları, toprak yapısını bozmakta, yeraltı sularına karışarak hem insan sağlığını hem de tarımsal üretimi olumsuz etkilemekte, böcek popülasyonlarını azaltarak doğal besin zincirini zayıflatmaktadır. Ayrıca bu tür kimyasallar, özellikle kuşlar, sürüngenler ve küçük memeliler gibi hassas türlerde zehirlenmelere ve habitat kaybına yol açmaktadır” denildi.

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, belediyenin bu uygulamanın doğaya verdiği zararın farkında olması gerektiğini ve çevre dengesinin korunmasının yerel yönetimlerin temel sorumluluklarından biri olduğunu hatırlattı.