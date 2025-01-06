Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros, “Yeniden Birleşme – Barış – Sosyalizm için Örgütlü – Modern – Mücadeleci" sloganıyla Lefkoşa’nın güneyindeki Belediye Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen 21’inci Gençliğin Birleşik Demokratik Örgütü (EDON) kongresine katıldı.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, hafta sonu yapılan kongrede bir de konuşma yapan İsmail Barbaros barışı ve federasyonu savunan örgütlerin daha fazla çalışması gerektiğini kaydetti

EDON'a daveti için teşekkür eden Barbaros, Kıbrıs sorununa değindiği konuşmasında "barış sürecindeki çıkmazın en önemli kaynağının statüko olduğunu" ifade etti.

Bu çıkmazın giderek derinleştiğini, iki toplumu birbirinden uzaklaştırdığını, federal çözüme yönelik umutları zayıflattığını ifade eden Barbaros, “Kıbrıslı Türk gençlerin en büyük sorunu dünyaya bir o kadar yakın olup aynı zamanda bir o kadar da uzak olmalarıdır” dedi.

Barbaros, Kıbrıs sorunun çözümsüzlüğünün adadaki statükonun devamını sağladığını, yönetim mekanizmalarının “yozlaşmasını” pekiştirdiğini savunarak, yaratılan düzende toplumun sindirildiğini, hak arayışındaki yurttaşların mücadelelerinin baskılandığını, özellikle gençlerin sisteme boyun eğmeye ya da göçe zorlandığını ileri sürdü.

“CTP Gençlik Örgütü ve EDON olarak biz, bu sorunlara kolektif çalışmalarla çözümler getirmeliyiz” diyen Barbaros, dünyadan koparılmış, apolitikleşmiş ve politikaya karşı güvenini yitirmiş gençleri örgütlü mücadeleye dahil etmek için daha fazla çalışılması, ittifak oluşturulması gerektiğini söyledi.