Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Başkanılığına yeniden İsmail Barbaros seçildi.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, 21. Olağan Kurultay dün KTAMS’ta “Harekete geç genç” sloganıyla düzenledi.

Kurultaya CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile Gençlik Örgütü üyeleri katıldı.

Gençlik Meclisi’nin de seçimle belirlendiği kurultaya, Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren EDON Gençlik Örgütü temsilcileri de katılarak destek verdi.

Kurultayda CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile Gençlik Örgütü Başkanlığına yeniden seçilen İsmail Barbaros konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kurultayda faaliyet raporu ve mali raporlar okundu. Organlara aday olanların tanıtımından sonra Gençlik Örgütü Başkanlığı ile Gençlik Meclisi seçimi yapıldı. Kurultay, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Divan kurulunda, Divan Başkanı Mustafa Sipahi, Başkan Vekili Devrim Ayaeş, Sekreter Hüseyin Kısaoğlu, Bener Erkmen, Ezgül Babahan yer aldı. Kurultaya ayrıca Uluslararası Sosyalist Gençlik Birliği (IUSY) de mesaj gönderdi.

Mesajda, dayanışmayı büyütmek ve ortak mücadeleyi sürdürmek amacıyla bir araya gelinen kurultay selamlandı, IUSY’nin bu kararlı yürüyüşünde CTP Gençlik Örgütü’nün yanında olduğu vurgulandı.

-İncirli: “Halkın iktidarını kuracağız ve bunu gençlerle birlikte yapacağız”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli burada yaptığı konuşmada, CTP’nin gençlerin örgütlenmesinden doğan bir parti olduğunu ve partinin gençlere çok şey borçlu olduğunu vurguladı.

İncirli, gençlerin ülkede kendilerine yer bulmakta, iş sahibi olmakta, barınmakta ve geleceklerini kurmakta ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

CTP’nin gençlere yönelik politikalarının uzun süredir titizlikle hazırlandığını ifade eden İncirli, “CTP’nin kuracağı halkın iktidarında bu karanlığı biz aydınlığa çıkaracağız ve gençlerimize yer açacağız” dedi.

CTP’nin alacağı kararlarda gençler üzerindeki etkileri gözeteceğini ve gençlerle ilgili konularda gençlik örgütleriyle istişare edeceğini kaydeden İncirli, farklılıkları kucaklayan ve hiçbir genci dışlamayan bir gençlik hareketinin önemine dikkat çekti.

Kıbrıs’ta barışın gençler açısından taşıdığı öneme de değinen İncirli, “Burası bizim memleketimizdir ve biz bu memlekette barış içerisinde yaşamak istiyoruz. CTP halkın iktidarını kuracak ve bunu gençlerle birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.

-Barbaros: “CTP gençlere yönelik politikalarıyla hazırdır”

CTP Gençlik Örgütü Başkanlığına yeniden seçilen İsmail Barbaros da, geride kalan dönemde gençlerin örgüte katılımını artırmak, kırsal örgütlenmeyi güçlendirmek, uluslararası ilişkileri geliştirmek ve farklı gençlik oluşumlarıyla bağları büyütmek için yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti.

Gençlik Örgütü organlarına aday olanların yaş ortalamasının 24 olduğuna dikkat çeken Barbaros, Kıbrıs’ta barış ve çözüm mücadelesinin gençlerin ortak iradesiyle güçleneceğini vurguladı.

CTP’nin gençlere yönelik iş kurma, girişimcilik, burs, barınma, ulaşım ve istihdam politikalarının hazır olduğunu ifade eden Barbaros, gençlerin geleceklerini bu topraklarda kurabilmeleri için örgütlü mücadelenin önemine işaret etti.

“Ayağa kalkın, harekete geçin yoldaşlar” sözleriyle gençlere seslenen Barbaros, “Bu çürümüş düzenin yaydığı karanlık, bu memleketin aydın gençlerinin örgütlü mücadelesinin ışığı karşısında yok olmaya mahkumdur” dedi.

CTP Gençlik Meclisi, şu isimlerden oluştu:

“Adil Öztürk Mercimekçi, Ahmet Köseoğlu, Ahmet Kürt, Ali Etem Kaplan, Aysel Amir, Barış Babahan, Berk Ortunç, Berkan Bengihan, Berke Sarcan, Deniz Kim, Deniz Miralay, Duru Öykün, Dünay Laçin Soyal, Enç Yılmaz, Gonca Güven, Gülcan Güneysu, Helin Havva Aslan, Hüseyin Öksüzoğlu, Irmak Denizcioğlu, Mehmet Hoca, Melcen Karabenli, Mustafa Özgören, Mustafa Taşkın, Nihat Öztümen, Selçuk Görsay, Sevil İlgililer, Sonay Demirpençe, Tual Nacisoy, Zalihe Yaradanakul, Zekai Serdar.”

CTP Gençlik Örgütü Denetleme Kurulu da ise; Baran Aydemir, Melisa Tanır Ayaeş, Şerife Gülderen. yer aldı.