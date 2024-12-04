Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi Taşkent Ocağı, ilk ocak kongresini düzenledi. Kongrede başkanlığa Ali Etem Kaplan seçildi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre kongreye, CTP Örgüt Sekreteri milletvekili Ürün Solyalı, CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros ve Girne İlçe Başkanı Dünay Laçin Soyal da katıldı. Divan heyetinde, Mustafa Sipahi başkan, Aysel Amir ve Zalihe Yaradanakul divan sekreterleri olarak görev aldı.

Taşkent Ocağı’nın ilk başkanı olarak Ali Etem Kaplan’ın seçildiği kongrede, yönetim kurulunda Baran Aydemir ve Batuhan Can yer aldı.

-Solyalı

CTP Örgüt Sekreteri Ürün Solyalı konuşmasında, gençlerin siyasi süreçlere katılımının demokrasinin temeli olduğunu belirterek, “Bu tür organizasyonlarla birlikte, gençlerin sesini daha güçlü bir şekilde duyurabileceğiz” dedi.

-Barbaros

CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros da, gençlerin ülke sorunlarına çözüm üretme noktasında etkin bir rol oynaması gerektiğini ifade etti.

-Soyal

CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Dünay Laçin Soyal ise Taşkent Ocağı’nın ilk kongresinin bir başlangıç olduğunu ifade ederek, bölgedeki gençlerle daha kapsamlı projeler üretilmesi için çalışacaklarını belirtti.