Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi'nin 24’üncü Olağan Genel Kurulu, CTP Mağusa İlçe Binası’nda gerçekleştirildi. Kongreye, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali ve Şifa Çolakoğlu, Gazimağusa Belediyesi Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, CTP Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Demokrasi şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan kongrede, divan başkanlığına Ahmet İlktaç, divan üyeliklerine ise Açelya Tekeli ve Ahmet Köseoğlu seçildi. Daha sonra, faaliyet ve mali raporu CTP Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi Örgüt Sekreteri Berke Cansoy tarafından okunarak onaya sunuldu.

Kongre sonucunda mevcut başkan Enver Ersoy Görkey yeniden başkan seçilirken, yeni yönetim kurulu da belirlendi.

Akansoy: Toplum kazanacak

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Ekim 2025’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için partinin tüm organlarının çalışmalarına başladığını belirtti. CTP’nin adayının tüm toplumun adayı olacağını ve toplumun kazanması için yoğun bir mücadele verileceğini vurgulayan Akansoy, “toplumun tüm kesimleri ile birlikte bu mücadeleyi ileriye taşıyacağız ve başaracağız” dedi.

Tatar’ın Kıbrıs sorununu çıkmaza soktuğunu ve bu durumun Kıbrıslı Türkleri dünyadan kopardığını ifade eden Akansoy, Kıbrıslı Türklerin dört buçuk yıl kaybettiğini, daha fazla zaman kaybına kimsenin tahammülü olmadığını belirterek, “toplumun yüzünü güldürecek, özgüvenini yükseltecek adımları sonuna kadar atacağız, hedefimiz hem Cumhurbaşkanlığında hem de genel seçimlerde toplumun kazanmasıdır” dedi.

CTP’nin gençlere her zaman değer verdiğini ve onların siyasette aktif rol alması gerektiğini dile getirdi.

Barbaros: Hükümetin yolsuzluklarına karşı mücadelemiz sürecek

CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı İsmail Barbaros, Kıbrıs Türk halkının son 4,5 yılda içine düşürüldüğü durumu eleştirerek, hükümetin yolsuzluklarını gündeme getirdi.

Bu gidişatı durduracak partinin CTP olduğunu vurgulayan Barbaros, mücadelelerinin ara vermeden devam edeceğini belirtti. CTP Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi’nin yeni yönetim kuruluna başarılar dileyerek, omuz omuza mücadele edeceklerini kaydetti.

Kayalp: Önümüzde üç önemli seçim var

CTP Mağusa İlçesi Başkanı Oktay Kayalp, CTP’nin geçmişten bu yana gençlerin partisi olarak anıldığını belirtti. CTP’nin gençlere en çok önem veren parti olduğunu ifade eden Kayalp, sol harekette bilginin çok değerli olduğunu vurguladı.

Önümüzdeki iki yıl içinde üç önemli seçimin gerçekleşeceğini hatırlatan Kayalp, CTP’nin hedefinin Ekim’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda kazanmak, genel seçimlerde tek başına iktidara gelmek ve yerel seçimlerde mevcut belediyeleri koruyarak belediye sayısını artırmak olduğunu söyledi.

Federal Kıbrıs için CTP’nin güçlü bir yapıya ihtiyacı olduğunu belirten Kayalp, gençlere güvendiklerini ve onlara her zaman destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Görkey: Bu değişimin öncüsü olacağız

CTP Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı Enver Ersoy Görkey, gençliğin değişim ve dönüşümün en büyük gücü olduğunu belirterek, siyasetin içinde aktif rol almanın önemine dikkat çekti.

“Biz, bölünmüşlüğü kabul etmeyen, statükoyu reddeden, halkımızın hak ettiği gibi Avrupa’nın bir parçası olmasını isteyen bir gençlik olarak, Kıbrıs’ın geleceğinin, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözümle mümkün olduğunu biliyoruz.” diyen Görkey, duvarların değil, köprülerin inşa edilmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Önümüzdeki sürecin kritik olduğunu vurgulayan Görkey, 2025 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından belirleyici bir dönemeç olacağını kaydetti. Son 4,5 yılda kaybedilen zamanı geri kazanmak ve çözümsüzlüğü derinleştiren politikaları değiştirmek için mücadele edeceklerini belirten Görkey, gençlerin bu süreçte aktif rol alması gerektiğinin altını çizdi.

“Bu değişimin öncüsü olacağız. Daha güçlü, daha örgütlü ve daha kararlı bir şekilde mücadelemizi büyüteceğiz. Çünkü biliyoruz ki, gelecek, onu inşa etmeye cesaret edenlerin ellerindedir.” ifadelerini kullandı.

Yeni Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

Başkan: Enver Ersoy Görkey

Yönetim Kurulu Üyeleri: Berke Cansoy, Efe Celal Efe, Laden Tekeli, Zehra Özge Güder Ayşe Sandal, İlkay Garip, Cemal Yusuf Zorba, Umut Özüşen, Hüseyin Alnar, Murat Duran