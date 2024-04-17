Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ programına katılarak gündemi değerlendirdi.

Ülke olarak zor günlerden geçildiğini söyleyen Erhürman, ülkenin yönetilmediğini vurguladı. Ülkede, nüfus konusunda bilinmez hale gelen örnekler yaşadığını, sağlık, eğitim ve trafik kazalarının korkunç boyutta olduğuna değindi

Toplumcu Demokrasi Partisi Mali Sekreteri Evrim Hınçal, gittiği İstanbul'da N82 kodu gerekçe gösterilerek ülkeye alınmaması üzerine konuşan Erhürman, Türkiye'den hala yanıt gelmemesi üzerine, Meclis’te İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile konuşmalarını hatırlattı. Erhürman, güvenlik tehdidi gerekçesiyle Türkiye’ye alınmayanlar hakkında ne olacağını sorduğunu, Dursun Oğuz’un ise Türkiye yetkililerine sorduğunu ve hala cevap alamadığını kaydetti.

Erhürman, “Oğuz, Türkiye yetkililerine neyi sordu?" diye sordu.

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin iyi olduğu söylemlerini değerlendiren Erhürman, Dursun Oğuz’un neden cevap almadığını sorguladı. Erhürman, “Türkiye ile ilişkilerimiz 'iyi değil' de, böyle esrarengiz bir hava yaratmanın ne anlamı var.” dedi.