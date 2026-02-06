Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, memleketin derin bir çöküş yaşadığını savunarak, “CTP, ülkenin yaşadığı yıkımı ve çöküşü tamir etmek için iktidara hazırlanıyor. Erken seçimle gelecek CTP iktidarı halkı refaha kavuşturacak.” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Gündem Kıbrıs’ta Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ve Kıbrıs sorununa dair değerlendirmelerde bulunan Kişi, en erken zamanda erken seçime gidilmesi gerektiğini ifade ederek, bu yıl yerel ve genel olmak üzere iki seçim beklediklerini kaydetti.

Sadece seçim odaklı çalışmadıklarını da ifade eden Kişi, ülkenin bir yıkım yaşadığını ileri sürerek, “yıkımı tamir etmek için “ çalıştıklarını belirtti. Kişi, “Eğitim, sağlık, çevre, enerji ve diğer bütün alanlarda komitelerimiz aralıksız bir şekilde çalışarak politikalar üretiyor. Biz iktidara geldiğimizde halka bir şeylerin değiştiğini göstermek için hazırlıklara başladık ve bunun sorumluluğunu taşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kişi, komitelerin çalışmalarının ardından düzenlenecek çalıştay ile beş yıllık iktidar süreçlerinde programlarını bütçeleri hazır bir şekilde ortaya koyacaklarını söyledi ve politikalarını üretirken de halk başta olmak üzere bütün paydaşlarla temas halinde olduklarını belirtti.

Yerel ve genel seçimlerin aynı anda yapılmasının siyasi ve teknik nedenlerden dolayı mümkün olmadığını söyleyen Kişi, Başbakan Ünal Üstel’in başbakanlık sürecini “yanlış iliklenmeyle başlayan bir gömlek” olarak nitelendirdi. Kişi, “Bütün kurumlar yozlaşmaya, çürümeye devam ediyor ve bu düzeni sürdürmek isteyen hükümet her gün alarm veriyor, Üstel bundan kaçamaz. Bu yılın ilk yarısında erken seçime gidilmeli.” şeklinde konuştu.

- “Karma oy ve Anayasa Referandumu küçük siyasi hesaplaşmalar için kullanılamaz”

Karma oy ve Anayasa Referandumuyla ilgili konuşan CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, karma oya “ilkesel olarak” karşı olduklarını ve Anayasa Referandumu’nun bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

“Şu anda tartışılan karma oy ve Anayasa Referandumu iyi niyet taşımıyor. Bu konular küçük siyasi hesaplaşmalar için kullanılamaz.” diyen Kişi, Başbakan Üstel’in karma oyu kaldırmak istemesinin arkasında “demokratikleşme olmadığını”, bu konuların erken seçim tarihini ertelemek için kullanıldığını savundu.

Kişi, hükümetin Cumhurbaşkanlığı seçiminde “ciddi bir yenilgi yaşadığını” söyleyerek, “Ünal Üstel erken seçimde de bunun yaşanacağını biliyor, o yüzden karma oy ve Anayasa Referandumu’nu siyasileştirerek bahane olarak öne sürüyor.” şeklinde konuştu.

- “Erhürman’ın seçilmesiyle Hristodulidis’in yarattığı tablo değişmeye başladı”

Kişi, programın devamında Kıbrıs sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, çözümünün tek başına Kıbrıslı Türk iradesiyle birlikte şekillenemeyeceğini ifade etti ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Rum Lider Nikos Hristodulidis’in “sıkışmaya başladığına” dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Cumhurbaşkanlığının “yönetilemediğini”, bundan dolayı Hristodulidis’in “çok rahat bir alanda, üstünde baskı olmadan” kendi politikasını tek taraflı olarak yürüttüğünü ileri süren Kişi, “Erhürman'ın seçilmesiyle bu tablo değişmeye başladı. Erhürman tutarlı bir şekilde ilerliyor.” dedi.

Kıbrıs’ın konumu gereği bölgedeki ve dünyadaki olaylardan etkilendiğine dikkat çeken CTP Genel Sekreteri Kişi, Rum Lider Hristodulidis’in silahlanarak ve uluslararası aktörlerle silah anlaşmaları yaparak tehlikeli bir oyun oynadığını söyledi ve bunun ada için çok tehlikeli hamleler olduğunu vurguladı.

Hristodulidis’in tavrının barıştan uzak olduğunu da sözlerine ekleyen Kişi, “Silahlanması kadar şovenist açıklamaları da iki toplum arasındaki ilişkileri geriyor.” dedi.

- “2026’da toplumu refaha kavuşturacak politikalarla güçlü bir CTP iktidarı olacak”

Mehmet Kale Kişi, Cumhuriyet Meclisi’nde yaşananlara da dikkat çekerek, Meclis’in “yasa yapıcı niteliğini bile” kaybetmiş durumda olduğunu savundu.

“Hükümetin muhalefeti görmezden ve duymazdan geldiğini” ileri süren Kişi, sözlerini “Hiç olmadığı kadar derin bir umutsuzluk var. 2026 yılında erken seçimle iktidar halkın, umudun olacak. Biz CTP olarak üstümüze düşen sorumluluğun farkındayız ve toplumu refaha kavuşturacak politikalarla güçlü bir CTP iktidarı olacak.” şeklinde tamamladı.