umhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi Genişletilmiş İlçe Meclisi, dün akşam toplandı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, birçok milletvekili ve bazı partililer katıldı.

Genişletilmiş İlçe Meclisi’nde konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te yaşananlarla ilgili bilgi verdi, söz konusu krizin “hükümet” krizi olduğunu söyledi. CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ise, CTP’nin demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelesinin devam edeceğini vurguladı.

-Erhürman: “Sadece koltuk kavgasıyla meşguller”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne Genişletilmiş İlçe Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının karşılaştığı ekonomik zorluklara değindi. Erhürman, erken seçim çağrısını tekrarlayarak, memleketin durumunun giderek kötüleştiğini belirtti ve “adına hükümet diyen yapının” kendini bile yönetemediğini ifade etti.

Erhürman, inşaat sektörünün çökertildiğini söyledi ve inşaat sektörünün yanlış bir şekilde öncü sektör olarak konumlandırılmasının sürdürülemez olduğunu defalarca söylediklerini anımsattı. Turizm sektörüne de değinen Erhürman, özellikle casino turizmi dışında adadaki turizm sektörünün neredeyse durduğunu ve yüksek maliyetlerin sektörü olumsuz etkilediğini vurguladı. Ekonominin güneye kaydığını belirten Erhürman, hayat pahalılığının arttığını ve esnafın da zor durumda olduğunu belirtti. Eğitim sistemindeki aksaklıklara da değinen Erhürman, kamu okullarındaki geç açılmaların, konteyner sınıfların ve okullardaki eşitsizliklerin çocuklar arasında ayrımcılığa yol açtığını ifade etti. Sağlık sektörüyle ilgili de eleştirilerde bulunan Erhürman, iş kazalarına vurgu yaptı, hükümetin ülke yönetmeye ilgisi olmadığını söyledi. Tufan Erhürman, ülkenin kötü değil, hiç yönetilmediğini ve hükümetin sadece koltuk kavgası yapmakla meşgul olduğunu savundu.

-Talat: “Örgütlü mücadelemize devam edeceğiz”

Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ise konuşmasında, ortada ülkeyi yöneten bir yapının bulunmadığını söyledi. CTP’nin bir bütün olarak ülkeyi yönetmeye hazır olduğunun altını çizen Talat, örgütlü mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti. Eğitimden sağlığa, ekonomiden üretime birçok sorunla Kıbrıs Türk halkının baş başa bırakıldığını belirten Talat, Meclis’te yaşananlara da değindi. Hükümetin kendi içini bile yönetemediğini savunan Talat, böyle bir yapıdan ülke yönetmek beklenemeyeceğini ileri sürdü. Her türlü hukuksuzlukla mücadeleye tüm güçleriyle devam edeceklerini belirten Talat, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkacaklarını ekledi.