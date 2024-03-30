Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kıbrıs’ta tek gerçekçi çözümün federasyon olduğunu bilerek, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarları doğrultusunda mücadeleye devam ettiklerini belirtti. Akansoy, “Kıbrıs’ta kalıcı bölünmeyi hedefleyen yaklaşımlara karşı onurlu bir şekilde mücadeleye devam etmek zorundayız” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi 24’üncü Olağan Kongresi dün akşam Girne İlçe Binasında yapıldı. Asım Akansoy’un da konuşma yaptığı kongrede CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanlığına Dünay Laçin Soyal seçildi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, kongreye, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Girne İlçe Başkanı, Milletvekili Ongun Talat, milletvekilleri Fikri Toros, Ceyhun Birinci, Ürün Solyalı, Sıla Usar İncirli, Fazilet Özdenefe, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile çok sayıda parti yetkilisi ve genç üyenin katıldı.

-Akansoy: “Çürümüşlüğün üstesinden gelebilmek için.. “

Kongrede gençlere hitap eden CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP’lilerin menfaat uğruna değil birleşik Kıbrıs idealinde partide örgütlendiklerine dikkat çekerek, “Yol göstericimiz, Anayasamız parti tüzüğümüzdür” vurgusu yaptı. Akansoy, federasyona olan ümitlerin yok edilmeye çalışıldığına işaret ettiği konuşmasında, Kıbrıs’ta tek gerçekçi çözümün federasyon olduğunu bilerek, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarları doğrultusunda yollarından sapmadan mücadeleye devam ettiklerinin altını çizdi.

Akansoy, “Kıbrıs’ta kalıcı bölünmeyi hedefleyen yaklaşımlara karşı onurlu bir şekilde mücadeleye devam etmek zorundayız” dedi.

Çürümüşlüğün üstesinden gelebilmek için parti örgütleriyle birlikte sağduyulu bir şekilde davranmaları gerektiğine işaret eden Akansoy, şöyle devam etti:

“CTP değişim ve dönüşümü muhalefette de yapacak, belediyelerde de yapacak, milletvekilleri olarak Meclis’te de yapacağız, hükümete geldiğimizde de yapacağız. Önümüzdeki süreç Kıbrıs sorununda gelişmelere açıktır. Kıbrıs’ta kalıcı bölünmeyi hedefleyen yaklaşımlar konuşulmaktadır. Kıbrıs adasını bölme ve Kıbrıslı Türkleri Kıbrıs’ın kuzeyine hapsetmek düşüncesi bugün konuşulmaktadır. Ama biz buna karşı dirençli durmak zorundayız, kendimizi geliştirmek, eğitmek zorundayız.”

-Talat: “Umudu korumaya ihtiyacımız var”

CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat ise kongrede yaptığı konuşmada, Gençlik Örgütü’nün parti içinde çok özel bir yeri olduğunu vurguladı. Örgütün bir aile gibi mücadele ettiğinin altını çizen Talat, “Etrafımızı saran çürümüşlük ve yozlaşmayla ancak örgütlü mücadeleyle başa çıkabiliriz. En büyük gücümüz örgütümüzdür” dedi. Umudun korunmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Talat, bunun da ancak çok çalışarak elde edilebileceğini kaydetti.

CTP Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit de, ülkenin içinde bulunduğu umutsuzluk rüzgarı nedeniyle gençlerin her gün göç yollarına düştüğüne işaret ettiği konuşmasında, Kıbrıslı Türk gençlerin eğitim hayatlarında kendilerini geliştirmek için verdiği emekleri hiçe sayanların gitme vaktinin geldiğini vurguladı.

Görevi devreden CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkan Mustafa Sipahi ise Kıbrıslı Türk gençlerin geleceklerinin ancak federal bir Kıbrıs’ta olduğunu vurgulayarak, CTP’nin bu yolda güçlenerek yürümeye devam ettiğini belirtti. CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesinin yeni başkanı Dünay Laçin Soyal da, kadınların çoğunlukta olduğu bir yönetim oluşturduklarına dikkat çekerek “Kadınların gücü ve liderlik kabiliyeti, toplumumuzun her alanında daha fazla temsil edilmeyi hak ediyor” dedi.

Konuşmaların ardından, 23. Dönem faaliyet raporu üyelerin onayına sunuldu. Sunuş işleminin ardından ise CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Yönetim Kurulu seçimine geçildi. Kongrede göreve getirilen yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Aysel Amir, Bahar Çağan Okumuş, Berk Ortunç, Çisem Özata, Deniz Barış Miralay, Devrim Ayaeş, Nihat Öztümen, Zalihe Yaradanakul.