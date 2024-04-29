Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Ekoloji ve Çevre Komitesi, “İklim Değişikliği Etkisinde Su Sorunu ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” düzenliyor.

CTP’den verilen bilgiye göre, çalıştay, 4 Mayıs Cumartesi 09.00-18.00 saatleri arasında Girne Dome Otel’de yer alacak.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Ekoloji ve Çevre Komitesi'nden Çevre Mühendisi Nilden Bektaş, çalıştayın giriş konuşmalarını gerçekleştirecek. CTP Ekoloji ve Çevre Komitesinin organize ettiği çalıştaya ilgi duyan herkes davet edildi.

Çalıştayın programı şöyle:

“09.00-9.30 Kayıt ve Açılış. 09.30-10.00 Giriş Konuşmaları. Nilden Bektaş, Ekoloji ve Çevre Komitesi Tufan Erhürman, CTP Genel Başkanı.

I. oturum panel (Modoratör: Hasan Sarpten) 10.00-10.40

1.Başlık: İklim Değişikliğinin Hava Olaylarına Etkisi ve Yağış Rejimleri Prof. Dr. Mustafa Altunç – Meteroloji Mühnedisleri Odası Başkanı.

10.40-11.20 2. başlık: Yüzey Sularının Yarattığı Sel Baskınları ve Taşkın Planları: Yrd. Doç. Dr. Bertuğ Akıntuğ – ODTÜ KKK Öğretim Üyesi.

11.20-12.00 3. başlık: Yer Altı Su Kaynakları ve Su Rezervlerinin Durumu: Dr. Mehmet Necdet, Yer Bilim Mühendisleri Odası Başkanı

12.00-12.30 Soru Cevap. 12.30-14:00 Öğle Yemeği

II. oturum odak grup çalışması

14:00-17.00 Çalışma Masalarında Konuların Tartışılması:

1. başlık: ‘‘İklim Değişikliğinin Hava Olaylarına Etkisi ve Yağış Rejimleri’’; moderatörler: Nilden Bektaş, İzlem Nizam

Alt başlıklar: İklim değişikliğinin ülkemize etkilerini azaltmak için neler yapılabilir? Düzensiz yağışlara karşı alınması gereken tedbirler ve yapılması gerekenler nelerdir? Yağışlardan faydalanmak için ne gibi çalışmalar yapılması gerekmektedir?

2. başlık: ‘‘Yüzey Sularının Yarattığı Sel Baskınları ve Taşkın Planları’’; moderatörler: Feriha Tel, Hatice Benan:

Alt başlıklar: Sel baskını ve taşkınların yıkıcı etkisini azaltmak için neler yapılmalıdır?

Taşkın planlarının hazırlanıp, uygulanmaya konması için yetkililere düşen sorumluluklar nelerdir?

Yüzey sularının etkin kontrolü için atılması gereken adımlar ve alınması gereken tedbirler nelerdir?

3. başlık: ‘‘Yer Altı Su Kaynakları ve Su Rezervlerinin Durumu’’; moderatörler: Buket Asilsoy, İlsu Hanife Çetinkayalı.

Alt başlıklar: Mevcut su kaynaklarımızın korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken tedbirler nelerdir?

Su rezervleri ve su tüketim miktarının kontrolünün sağlanması için atılması gereken adımlar nelerdir?

Kuraklığın önlenmesi için merekezi ve yerel düzeyde alınması gereken önlemler nelerdir?

17.00-17.30 Değerlendirme ve sonuç bildirisinin okunması.

17.30-18.00 Kapanış resepsiyonu.”