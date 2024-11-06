CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, ülkemizin içine itildiği ekonomik ve sosyal çöküşün yarattığı yoksullaşmanın dar gelirli insanlar üzerinde yarattığı etkilerden hareketle, "İkinci El Eşya Stantları" oluşturmaya başladı. Orta sınıfın eritildiği, sınıflar arası uçurumun derinleştirildiği, tüketim, israf ve yoksullaşmanın aynı anda arttığı bu dönemde "PAYLAŞ, DÖNÜŞTÜR, YENİDEN KULLAN" diyen CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, ikinci el eşyaları halkla buluşturuyor. Stantlardan elde edilen gelirin kırılgan sosyal grupların ihtiyaçları için kullanılacağını ifade eden Mağusa Kadın Örgütü Başkanı Mine Karaca "devletin bakmakla mükellef olduğu halde zor şartlarda yaşamak zorunda bırakılan birçok kadın, çocuk ve yaşlı insana katkıda bulunmayı hedefledik" ifadelerini kullanarak her ay Perşembe Pazarı'nda halkla buluşacaklarını belirtti.

Editör: Kıbrıs Genç Tv