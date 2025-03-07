Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü açıklama yaparak, “Muhafazakarlaştırma politikalarına karşı sokaktayız” ifadelerine yer verdi.

Örgüt adına açıklama yapan Genel Sekreter Mine Karaca, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde sokakta olacaklarını belirterek, “yurtta her geçen gün hakimiyetini artıran ataerkine ve son yıllarda dayatılan muhafazakar politikaların baskısına karşı” ses vereceklerini kaydetti.

Kadınların emeğini görünmez kılan, toplumsal cinsiyet eşitliğini ortadan kaldıran, insan ticaretine göz yuman, kadının bir eşya gibi satılmasına, sömürülmesine izin veren bu düzene karşı mücadeleye her zaman devam edeceklerini vurgulayan Karaca, CTP'li kadınlar olarak kadınların yaşadığı cinsel ve sınıfsal sömürüye dur demek için, LGBTİ bireylerin yaşadığı ayrımcılığı, çocuk istismarını, yaşlı ve engelli bireylerin maruz bırakıldığı sorunları aşmak için çalıştıklarını belirtti.

Ceza Yasası, Aile Yasası, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi ve Cinsiyet Kotası gibi birçok yasal düzenlemenin eşitlik ve demokrasi yönünde geliştirilmesini sağladıklarını kaydeden Karaca, yürütme erkini elinde tutanların, halk iradesini ve yurt hakkını gasp edenlerin, yasal yükümlülüklerini yerine getirmek yerine yarattıkları rant ve peşkeş düzenini sürdürmeye odaklandıklarını savundu.