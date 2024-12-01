Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Kadın Örgütü ve Gençlik Örgütü’nün ortaklaşa organize ettiği “Siber Zorbalık ve Online Taciz: Zorbalık Sanal, Etkileri Gerçek!” başlıklı panel, bugün Naci Talat Vakfı’nda yapıldı.

Açılış konuşmalarını CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Alev Şensoy ve CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Sonay DeDemirpen'nin yaptığı panelde, dijital çağda artan siber zorbalık ve online taciz vakalarının bireyler ve toplum üzerindeki derin etkilerine vurgu yapıldı. Özellikle kadınlar ve gençlerin maruz kaldığı bu olumsuzluklara karşı dayanışma ve farkındalık çağrısı yapılırken, panelin bu grupları dijital alanda daha güvenli kılacak politika ve önlemlerin geliştirilmesi için bir açılım yaratacağı vurgulandı.

-Uzmanlardan Farkındalık ve Çözüm Önerileri

CTP'den yapılan açıklamaya göre,

moderatörlüğünü Melek Arabacıoğlu'nun üstlendiği panelde konuşan Dr. Fatih Bayraktar, Doç. Dr. Dilek Çelik ve Siber Teknoloji Uzmanı Bilgisayar Mühendisi Ekin Tulga, siber zorbalığın bireyler üzerindeki psikolojik ve sosyal etkilerini ele alırken, bu soruna karşı alınabilecek bireysel ve toplumsal önlemleri de paylaştılar. Farklı yaş gruplarından bireylerin yanı sıra öğretmenler, rehberlik uzmanları ve sivil toplum temsilcilerinin de katıldığı panel, dijital çağın karanlık yönleriyle yüzleşme ve çözüm yollarını tartışma adına önemli bir platform oldu.