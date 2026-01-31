Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), açtığı dava kapsamında Anayasa Mahkemesi’nin, "yabancı işçiler yaşamsal destek ve asgari ücret indirimi" hakkında Yasa Gücünde Kararnameyi Anayasa’ya aykırı bularak yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirtti.

Partiden yapılan açıklamada, “CTP’nin açtığı dava kapsamında Anayasa Mahkemesi, Bakanlar Kurulu tarafından 31/07/2025 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Arasında İmzalanmış İşgücü Antlaşması Yürürlükte Olan Ülkeler Dışındaki Diğer Ülkelerden Getirilen Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştıran İşverenlere Yaşamsal Her Türlü Desteğin (Konaklama ve Beslenme) Verilmesi Durumunda İşçinin Asgari Ücretinden Sağlanan Destek Oranında İndirim Yapılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin tamamını Anayasa’ya aykırı bularak yürütmenin durdurulmasına karar verdi” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, CTP’nin, 31 Temmuz 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa Gücünde Kararname’nin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğu ve kararname uygulamasının dava sonuçlanıncaya kadar durdurulmasını talep ettiği hatırlatıldı.

Anayasa Mahkemesi’nin, kararında Yasa Gücünde Kararnamelerin Anayasa’nın 112. maddesi uyarınca yalnızca ekonomik konularda ve ivedilik hâli bulunması durumunda çıkarılabileceğini vurguladığı belirtilen açıklamada, “Mahkemenin, söz konusu kararnamenin ivedi olmayan bir konuda çıkarıldığını ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan Yasa Gücünde Kararname’nin ilk bakışta KKTC Anayasası’na aykırı olduğunun görüldüğünü belirttiği” kaydedildi.

Bu gerekçeler doğrultusunda Anayasa Mahkemesi’nin, CTP’nin talebi doğrultusunda söz konusu kararnamenin uygulamasının ve yürürlüğünün dava sonuçlanıncaya kadar durdurulmasına karar verdiği belirtilen açıklamada, “Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bu kararın netice niteliğinde olduğu bilinmekte” denildi.

CTP, açıklamasında, “Bakanlar Kurulu’nun Yasa Gücünde Kararname usulü ile düzenlemekte olduğu ve Meclisin yetkilerini gasp ettiği bir alanda daha mahkeme, bu usulün doğru olmadığını ve Anayasa’ya aykırı olduğunu vurgulamış oldu” dedi.