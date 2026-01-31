Haspolat’ta “soygun, yaralama, darp, mülke tecavüz” suçlarından bir kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, 28 yaşındaki erkek şahıs, aralarında yaşanan sorun nedeniyle 36 yaşındaki erkek şahsın evine girip söz konusu şahsı darp etti ve cep telefonu ile cüzdanındaki 1600 ABD Doları nakit parayı zorla alıp kaçtı. Yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre olay dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

D.R.S.(E-28), aralarında yaşanan sorun nedeniyle E.C.’nin (E-36) ikametgahının kapısını çalıp ikametgahına girip elinde tuttuğu içki şişesini E.C’nin başına vurdu ve yere düşmesi sonrası muhtelif yerlerine vurarak darp etti. Ardından tasarrufunda bulunan cep telefonu ile cebindeki cüzdanında bulunan 1600 ABD Doları nakit parayı zorla alıp kaçtı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında D.R.S. tespit edilerek tutuklandı.

-Ercan’da “kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu”ndan bir kişi tutuklandı

Dün, saat 17.15 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacak olan U.S.E.’nin (E-20) kişisel eşyalarında polis tarafından yapılan kontrolde, 9 mm çapında bir adet canlı mermiyi kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı tespit edildi.

Söz konusu şahıs tutuklandı.

- Gazimağusa'da elektrikli scooter çaldı, tutuklandı

Gazimağusa'da bir apartmanın otoparkında elektrikli scooterin çalınması ile ilgili olarak meselede zanlı olarak görülen 19 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre 26 Ocak’ta 07.40 sıralarında, Kaliland Bölgesindeki bir apartmanın otoparkında bulunan bir şahsa ait elektrikli scooterin çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen N.E.(K-19) perşembe günü tespit edilerek tutuklandı.

-Alsancak ve Gazimağusa’da “sarhoşluk ve rahatsızlık”

Dün, saat 15.30 sıralarında, Alsancak’ta Y.S.(E-70) 69 mlgr alkollü içki tesiri altında ve Gazimağusa’da saat 18.00 sıralarında, V.D.(E-45) alkollü içki tesiri altında (yeterli nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş olarak bulundukları esnada, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiler.

Söz konusu iki şahıs da tutuklandı.