Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, Yeniboğaziçi ve Mutluyaka'da halkla bir araya geldi.

CTP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Gazimağusa milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu ile CTP Mağusa İlçe ve Gençlik Örgütü yöneticilerinin da arasında bulunduğu bir heyetle Yeniboğaziçi ve Mutluyaka köylerini ziyaret etti.

Toplantılarda, ülkedeki ekonomik sorunların en acı şekilde hissedildiği kaydedildi.

Son günlerde ortaya çıkan "sahte diploma" olayına da değinildiği belirtilen açıklamada, hükümetin nüfus politikasının eleştirildiği, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da "Kıbrıs sorununu çıkmaza soktuğu" için eleştirildiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın politikasının Kıbrıslı Türkleri dünyadan tamamen kopardığı ileri sürülerek, geçmişte yapılan görüşmelerde vatandaşın ümitlendiği, mevcut durumda ise herhangi ümit edecek gelişme veya girişim olmadığı kaydedildi.