Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Türkiye’de faaliyet gösteren Yeşil Sol Partisi ile görüştü.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, güncel siyasi gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye, CTP Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Kadın Örgütü Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya, Gençlik Örgütü Genel Başkanı İsmail Barbaros ile Kadın Örgütü Genel Sekreteri Mine Karaca eşlik etti.

Yeşil Sol Partisi heyetinde de, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, parti eş sözcüleri ve MYK üyeleri yer aldı. Ziyaret, iki partinin daha sık işbirliği yapması konusunda gösterilen iyi niyet ve kararlılık ifadeleriyle son buldu.