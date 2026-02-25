Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, kamuda yetkili beş sendikanın organize ettiği yürüyüşe katılarak destek verdi.

CTP Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre "Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır" sloganıyla düzenlenen eyleme CTP Genel Başkanı İncirli yanında, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Basın Bürosu'nun açıklamasında yürüyüşün "ülkede yaşanan karanlık düzene karşı aydınlık bir geleceği savunmak" maksadıyla düzenlendiği kaydedildi.