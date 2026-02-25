Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ertuğruloğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Balıkesir’de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağında bir pilotumuzun şehit olduğu haberinden derin üzüntü duyduk. Pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına, Kıbrıs Türk halkının da güvencesi olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Türk Milletine başsağlığı diliyorum.”