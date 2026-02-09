Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) milletvekilleri tarafından sunulan "Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine ilişkin Karar Önerisi"nin Komite’de ivedilikle görüşülmesini oy çokluğuyla reddetti.

Genel seçimin 26 Nisan'da yapılmasını öngören öneri, 19 kabule karşı 26 ret oyuyla reddedildi.

Öneri’nin okunmasının ardından CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, söz aldı.

-İncirli

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ülkede herkesin moralinin bozuk olduğunu belirterek, “Biz halkın arasındayız. Onların ne düşündüğünü ne hissettiğini size iletmek durumundayız.” dedi.

İnsanların umutlarının kırıldığını, geleceğe dair güven sorunu yaşadığını söyleyen İncirli, bunun sorumlusu olarak hükümeti gösterdi.

Ülkedeki “yolsuzluk davalarına” ve “sahte diploma konularına” değinen İncirli, yolsuzluk ve rezaletlerin arkasının kesilmediğini, insanların artık erken seçim istediğini savundu.

İktidarın halktan geldiğini ve hükümetin şu anda gücünün kalmadığını savunan İncirli, UBP için de en iyisinin erken seçim olacağını söyledi.

Yeni meclisin ve hükümetin oluşturulması çağrısında bulunan İncirli, insanların bugün Meclis’te erken seçime “ret” oyu verecek milletvekillerini izleyeceğini belirtti.

Hükümeti erken seçimden korkmakla itham eden İncirli, “Koltukta kaldığınız her gün yeni bir yolsuzluk yeni bir rezalet yeni bir kaos yaşanıyor… Bu artık memleketin karanlıktan kurtulma meselesidir.” dedi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de söz alarak, ülkede genel seçimlerin 2022 yılında yapıldığını hatırlattı ve o günden bugüne siyasi istikrarı koruyarak ülkeye hizmet ettiklerini belirtti.

Üstel, muhalefetin erken seçimi her dile getirdiğinde, kendilerinin 29 milletvekili ile buna karşı geldiklerini kaydetti.

2026 yılında sağlıkta yeni bir dönemi başlatacaklarını söylediklerini ve söylediklerinin çoğunu yerine getirdiklerini anlatan Üstel, yıllardır yarım kalan projeleri gündemlerine aldıklarını belirtti.

Eğitimde, çalışma hayatında, tarımda, turizmde, ulaştırmada yaptıklarını halkın da gördüğünü kaydeden Üstel, seçim için geri sayımın da başladığını, seçime 11 ay kaldığını söyledi. Üstel, öne alınmış seçim tarihini 29 milletvekili ve muhalefetle istişare ettikten sonra kamuoyu ile paylaşacaklarını vurguladı.

Hesap veremeyecekleri hiçbir konu olmadığının altını çizen Başbakan Üstel, UBP’nin hiçbir zaman seçimden kaçmadığını da kaydetti. Üstel, usulsüzlüklerin araştırılmasının önünü açtıklarını da ekledi.

Geçen hafta yüksek yargının talep ettiği Anayasa değişikliği referandumunun mayıs ayında yapılmasını önerdiklerini, önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak protokolün de gündemde olduğunu hatırlatan Üstel, “Bütün bunları bitirelim, seçime gideceğiz.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’in konuşması defalarca muhalefet milletvekillerinin tepkileri ile kesildi.

-İncirli

Yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, referandum için üçte iki çoğunluk gerektiğini ve kendilerinin arzusunun Anayasa değişikliğine ilişkin konunun tüm milletvekillerinin onayı ile kabul edilmesi olduğunu söyledi.

İncirli, Anayasaya değişikliğinin bu siyasi iklimde halkın onayına sunulmasının arzu edilmeyen bir sonucu doğurabileceği uyarısında bulundu.

İncirli, usulsüzlüklerin Başbakanın etrafında sarmalandığını da savundu.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de yeniden söz alarak, UBP’nin hiçbir zaman seçimden çekinmediğini yineledi.

“Hesap veremeyeceğimiz bir konumuz yoktur, ne benim ne 29 milletvekilimin.” diyen Üstel, mayıs ayı içinde muhalefet ve iktidarın uygun göreceği bir tarihte referandumun yapılmasını önerdiklerini kaydetti.

Ardından tezkere 19 kabul ve 26 ret oyla oy çokluğuyla reddedildi.