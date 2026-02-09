Haspolat-Taşkent ana yolu ile Kalkanlı’da, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan altı kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Haspolat-Taşkent ana yolunda, dün devriye görevi yapan polis ekipleri, park halindeki bir araçta şüpheli görülen H.P. (E-32) ve M.A.T’nin (E-26) kullanımındaki araçta ve çevresinde arama yapıldı. Aramalarda tasarruflarında içinde tütün ile karışık yaklaşık 1 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Kalkanlı’da uyuşturucu

Kalkanlı’da 6 Şubat’ta meydana gelen olayda, bir araçtan yol kenarına atılan yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde polis tarafından tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından zanlı U.Q. (E-33) tutuklandı.

Zanlının evinde gerçekleştirilen aramada ise; içinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan foil kağıdı, içinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 7 sigara izmariti, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 7 folyo kağıdı ile 2 sigara sarma kağıdı ve içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir miktar tütün bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen Z.İ.M.(K-21), T.H.A.(E-21) ve A.A. da (E-22) dün tespit edilerek tutuklandı.

- Çevreye rahatsızlık veren alkollü kişi tutuklandı

Gönyeli’de, dün, 303 mlgr alkollü M.Ü.C. (E-34), sarhoşken yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde, dün, polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz bir kişi tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.