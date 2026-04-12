Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) “Yarın İçin Şimdi – Geleceği Birlikte Kuruyoruz Çalıştayı" devam ediyor.

Partiden verilen bilgiye göre, Acapulco Otel’de; “Yarın İçin Şimdi – Geleceği Birlikte Kuruyoruz” başlığıyla başlatılan çalıştayın ikinci aşamasının ilk günü dün tamamlandı.

Çalıştayın dünkü oturumunda, “Bayındırlık ve Ulaştırma, İçişleri, Tarım ve Kooperatifçilik” konu başlıkları kapsamlı şekilde komiteler tarafından ele alındı.

Bayındırlık ve Ulaştırma komitesi; haberleşme, dijitalleşme ve iletişim, denizcilik, bayındırlık, havacılık ile trafik ve karayolları olmak üzere beş ana başlık üzerinde yoğunlaştı.

Her bir başlık altında mevcut durum değerlendirilirken, geleceğe yönelik ihtiyaçlar ve çözüm önerileri ve projeler tartışıldı.

İçişleri komitesi ise çalışmalarını iki ana temel eksende yürüttü. Planlı kentleşme ve iskân politikaları ile nüfus, göç ve güvenlik politikaları detaylı biçimde ele alınarak; Planlı kentler, imar planlı ve kurallı gelişim, konut edindirme, vatandaşlık, göç, işgücü, muhaceret ve vizeler, güvenlik gibi konularda planlı, kurallı ve öngörülebilir sistemlerin koordineli bir strateji ile kurgulanması ele alındı.

Tarım ve Kooperatifçilik komitesinde, bitkisel ve hayvansal üretim, kooperatifçilik, kümelenme ve kırsal kalkınma, kurumsal yönetim, tarım ekonomisi ve destek politikaları ile doğal kaynaklar başlıklarında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Komite masalarının konu başlıklarını tartışmasının ardından ileriki günlerde halkın katkısına açılacak temel metinler ve somut projeler hazırlandı ve sunum yapıldı.

-İncirli

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, çalıştaya katılanların memleketine bağlı ve sorumluluk duygusu yüksek kişiler olduğunu ifade ederek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkenin çok geniş insan kaynağı ve önemli bir potansiyeli olduğunu kaydeden İncirli, “Önemli olan, bu birikimi ve kurumların sahip olduğu tecrübeleri birbiriyle buluşturabilmektir” dedi.

Karar üretim süreçlerinde bilgiye ve veriye dayalı bir yaklaşımla ülkeyi hep birlikte adım adım ayağa kaldıracaklarını kaydeden Sıla Usar İncirli, CTP’nin karar üretim süreçlerinde bilgiye ve veriye dayalı bir yaklaşımı benimsediğini vurguladı.

Toplumun tüm kesimleriyle birlikte hareket ettiklerini söyleyen İncirli, “Bu değişim başlayacak ve sorunları tek tek çözeceğiz. Hep beraber, her sektörü adım adım ayağa kaldırarak memleketi daha iyi bir noktaya taşıyacağız ve ülkemizin gerçek potansiyelini ortaya çıkaracağız” dedi.

İncirli, katılımcılara ve sürece emek verenlere teşekkür etti.

-Kişi

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, ülkenin tarihin en kötü yönetimlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu, tüm kurumlarda ciddi bir çürüme yaşandığını, iktidarın toplumun güvenini kaybettiğini savundu.

Bu tablonun aşılmasının CTP’nin sorumluluğu olduğunu söyleyen Kişi, “Bu yıkımın üstesinden gelmek CTP’nin görevidir. Bu zor görevi yerine getirmenin yolu ise ortak aklı esas almak ve toplumun tüm kesimleriyle buluşmaktan geçiyor” dedi.

Çalıştayın bu açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayan Kişi, komite çalışmalarında alanında yetkin ve değerli isimlerin yer aldığını belirtti.

Kişi, CTP’nin topluma umut olacağını ifade ederek, çalıştay raporları doğrultusunda gerçekçi ve somut çözümler içeren yeni bir yol haritası ortaya koyacaklarını belirtti.

Kişi, “CTP ortak akılla güçlü bir gelecek kuracak” dedi.

-Çalıştay bugün de devam ediyor

Öte yandan CTP’nin çalıştayı bugün de devam ediyor. Program kapsamında kültür ve sanat, sağlık ve çalışma ve sosyal politikalar komiteleri temel metin ve önerileri somutlaştırmak için bir araya geldi.

“Yarın İçin Şimdi – Geleceği Birlikte Kuruyoruz” çalıştayı Nisan ayı sonunda “Ekonomi ve Maliye Politikaları” çalışmasıyla tamamlanacak ve politika paydaşlarıyla üretilen projeler halkla paylaşılacak.