Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) yeni Genel Başkanı Sıla Usar İncirli oldu.

Bugün gerçekleşen Olağanüstü Kurultay’da Erkut Şahali ve Asım Akansoy ile yarışan İncirli 1284 oy ile oyların yüzde 52,6’sını alarak genel başkan seçildi.

Erkut Şahali yüzde 32,81 (801 oy), Asım Akansoy ise yüzde 14,58 (356) oy aldı.

Sonuçlarının açıklanmasının ardından üç aday da sahneye çıktı.

Yeni Genel Başkan İncirli, sahnede söz alarak, demokrasi şöleni için diğer adaylara ve tüm CTP’lilere teşekkür etti. İncirli, hayatının en gururlu gününü yaşıyor olduğunu vurguladı.