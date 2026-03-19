Girne Kaymakamlığı, Karpaşa, Özhan ve Kılıçarslan köyleri çevresinde gerçekleştirilen ağır silah atışları sonrası bölgede patlamamış mühimmat bulunma ihtimaline karşı vatandaşları uyardı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2-6 Mart tarihleri arasında söz konusu bölgelerde atış yapıldığı belirtilerek, özellikle atış alanı ve çevresinde bulunan vatandaşların dikkatli olması istendi.

Açıklamada, can ve mal güvenliği açısından şüpheli cisimlere kesinlikle dokunulmaması ve bu tür durumların derhal yetkili makamlara bildirilmesi gerektiği belirtildi.