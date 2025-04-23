Meteoroloji Dairesi Cuma ve Cumartesi yer yer yağmur beklendiğini belirtti.

Daire’nin 30 Nisan’a kadar olan hava tahminlerine göre, 25 Nisan Cuma yer yer sağanak, 26 Nisan Cumartesi de yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, geriye kalan günlerde bulutlu bir hava beklentisi var.

Mevsim normallerinden yüsek seyreden hava sıaklıkları ise 4-5 derece düşecek. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 25-28 derece, sahillerde 21-24 derece dolaylarında seyredecek. Genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli rüzgar da bekleniyor.