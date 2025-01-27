Dikmen’deki evinde cumartesi günü aniden rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 58 yaşındaki Ahmet Koç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, otopsisinde Koç’un ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

-Gazimağusa’da ani ölüm…

Gazimağusa’da kaldığı evde cumartesi günü aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden 61 yaşındaki Öner Denizsev’in otopsisinde ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla kan ve doku örnekleri alındı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Denizsev’in kesin ölüm sebebi, ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.