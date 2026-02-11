Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York’ta BM Merkezi’nde bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme olumlu bir havada gerçekleşti.

Açıklamada, "Görüşmede, Kıbrıs sorunu başta olmak üzere güncel ve bölgesel gelişmeler ele alınırken, Cumhurbaşkanı Erhürman çözüm sürecine ilişkin daha önce kamuoyuyla paylaştığı dört maddelik metodolojisini ve güven yaratıcı konulara ilişkin yaşanan son gelişmeleri de Guterres’e aktardı" denildi.

Cumhurbaşkanının ayrıca, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı haksız ve gayri yasal izolasyonun daha fazla gecikmeden kaldırılması gerektiğini hatırlattığı belirtildi.

Erhürman'a görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, New York Temsilcisi Büyükelçi Murat Soysal ve Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, temaslarının ardından yarın saat 20.30’da adaya dönecek. Erhürman, Ercan Havalimanı’na varışının ardından görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı bir basın toplantısı düzenleyecek.