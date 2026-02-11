Kıbrıs Genç TV ekranları’nda yayınlanan Didem Gürses ile Alternatif Gündem programının konuğu Yeni Erenköy Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı oldu. Programda hem sağlıkta devam eden grev süreci hem de Karpaz bölgesinin kronikleşen sorunları, turizm vizyonu ve eşek popülasyonu ele alındı.

“Mesai saatleriyle ilgili tartışılacak hiçbir şey yoktur”

Kamuda görev yapan hekimlerin çalışma koşulları ve süren grev hakkında değerlendirmede bulunan Bakırcı, devlet memurlarının çalışma saatlerinin yasalarla belirlendiğini vurgulayarak mesai düzenlemesinin tartışma konusu yapılmasını doğru bulmadığını söyledi.

Sağlık alanında altyapı eksiklikleri, personel yetersizliği ve aşırı iş yükü gibi sorunların ayrı bir başlıkta ele alınması gerektiğini belirten Bakırcı, doktorların verimli çalışabilmesi için uygun koşulların sağlanmasının şart olduğunu ifade etti. Ancak mesai saatleriyle ilgili düzenlemenin yasal zeminde açık olduğunu dile getirdi.

“Amaç topluma hizmetse, anlaşılmayacak hiçbir şey yoktur”

Sağlık Bakanı’nın da hekim kökenli olduğunu hatırlatan Bakırcı, tarafların diyalog yoluyla uzlaşabileceğini söyledi. Sağlık sisteminde birinci, ikinci ve üçüncü basamak hizmetlerin doğru planlanması gerektiğine dikkat çeken Bakırcı, merkez hastanelerin gereksiz yoğunlukla kilitlenmemesi gerektiğini kaydetti.

“Hiçbir emirname 22 yıl sürer mi?”

Programda Karpaz’daki imar kısıtlamaları da gündeme geldi. 2004 yılındaki Annan Planı sürecinde getirilen emirnamelerin halen yürürlükte olmasının bölgeyi ciddi şekilde etkilediğini belirten Bakırcı, bu durumun yatırım ve kalkınmanın önünde engel oluşturduğunu savundu.

Yaklaşık 10 bin nüfusun yaşadığı bölgede hem bireysel yatırımların hem de belediyenin hizmet kapasitesinin sınırlı kaldığını ifade eden Bakırcı, çevreyi koruyarak gelişmenin mümkün olduğunu söyledi.

“Bölgenin tek geleceği turizmdir”

Karpaz’ın en büyük potansiyelinin turizm olduğunu vurgulayan Bakırcı, sanayi yatırımı gibi alternatiflerin bölgenin yapısına uygun olmadığını ifade etti. Özellikle ekoturizm ve aile işletmesi şeklindeki butik otellerin desteklenmesi gerektiğini belirten Bakırcı, mevcut yatak kapasitesinin yaz aylarında yetersiz kaldığını kaydetti.

Turizmin doğa, kültür ve tarih temelli olması gerektiğini dile getiren Bakırcı, kumar turizminin yerel esnafa beklenen katkıyı sağlamadığını savundu. Ulaşım altyapısındaki iyileşmelere de değinen Bakırcı, yeni yol projeleriyle birlikte bölgeye erişimin kolaylaştığını söyledi.

“Eşekler sembolümüz ama dengeyi kurmak zorundayız”

Karpaz’daki başıboş eşek sorununun da bölgenin önemli başlıklarından biri olduğunu belirten Bakırcı, sayıları 3 binin üzerine çıkan eşeklerin tarım alanlarına zarar verdiğini ve trafik güvenliği açısından risk oluşturduğunu ifade etti.

Taşkent Doğa Parkı ve Turizm Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde eşeklerin kontrol altına alınması için çalışma yürütüldüğünü aktaran Bakırcı, hedeflerinin iki yıl içinde dışarıdaki eşekleri toplayarak hem üreticiyi hem de yol güvenliğini korumak olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl yaşanan eşek ölümleriyle ilgili olarak Karpaz halkının haksız yere suçlandığını savunan Bakırcı, bölge insanının hayvan sevgisine dikkat çekti.

“Sürdürülebilir politika için mali kaynak şart”

Eşek projesi için 2026 bütçesinde kaynak ayrıldığını ancak bunun yeterli olmayabileceğini belirten Bakırcı, sürdürülebilir politikaların mali destekle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Program boyunca hem ülke gündemine hem de Karpaz’ın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hamit Bakırcı, çevreyi koruyan ancak gelişimi de önceleyen bir planlamayla bölgenin potansiyelini ortaya koyabileceklerini ifade etti.