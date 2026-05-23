Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Karpaşa Köyü'nü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Erhürman ziyareti köylülerin daveti üzerine bugün gerçekleştirdi.

Halihazırda köyde yaşayan ve köyde büyüyüp bugün güneyde yaşayan Maronitlerle buluşan ve sohbet eden Erhürman, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada "Misafirperverlikleri için kendilerine yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.