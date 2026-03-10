Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye ile KKTC arasında fiber optik altyapının geliştirilmesine ilişkin işbirliği protokolü hakkında önemli bir adım attı. Cumhurbaşkanı, söz konusu düzenlemeyi Anayasa’ya uygunluk açısından değerlendirilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne sunduğunu açıkladı.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolü Onay Yasası”, Anayasa’nın 146. maddesi kapsamında Anayasa Mahkemesi’ne gönderildi.

Cumhurbaşkanı, başvurunun amacının yasanın Anayasa’ya aykırı olup olmadığı ya da uygunluğuna ilişkin görüş alınması olduğunu belirtti.

Erhürman açıklamasında ayrıca, devlet kurumlarının bundan sonraki süreçlerde hukuki prosedürlere daha dikkatli yaklaşması gerektiğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı, Devlet’in itibarı, güvenilirliği ve ciddiyetinin korunması açısından, benzer düzenlemeler yapılmadan önce Anayasa’nın 158. maddesi çerçevesinde Devlet’in hukuk danışmanı olan Başsavcılıktan yazılı görüş alınmasının beklendiğini ifade etti.

Söz konusu başvuruyla birlikte, fiber optik altyapı projesine ilişkin yasanın Anayasa’ya uygunluğu konusunda nihai değerlendirmeyi Anayasa Mahkemesi yapacak.