Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası'ndan bir heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar görüşmede yaptığı konuşmada, gönül bağının ve birliğin iletişim çağında daha da pekişmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi ve Türkiye’den gelen heyeti KKTC’de görmekten memnun olduğunu ifade etti.

KKTC’de özellikle turizmin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den ülkeye çok sayıda ziyaretçinin geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, en güneydeki Türk devleti olarak KKTC’nin zeminini güçlendirerek güvenli ve huzurlu yaşamın sağlandığını belirtti.

Yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerine büyük önem verdiğini dile getiren Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türkleriyle tek yürek olmanın önemli olduğunu kaydetti.

Tatar, Bartın heyeti ile turizm, eğitim ve farklı alanlarda ticaret gibi konularda karşılıklı iş birlikleri ile yapılabilecekleri değerlendirmenin önemli olduğunu da söyledi.

-Balık

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık da, iş insanları olarak burada neler yapabileceklerini değerlendirmek ve iş insanları ile iş birliği olanaklarını görüşmek amacıyla amacıyla KKTC'ye geldiklerini ifade ederek, “Amacımız iş alanında da birlik ve beraberliği pekiştirmektir” dedi.