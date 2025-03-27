Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bursa Uludağ Kervansaray Otel'de meydana gelen yangın nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bursa Uludağ Kayak Merkezindeki Kervansaray Otel’de meydana gelen yangın felaketi şahsımı ve Kıbrıs Türk halkını derinden sarsmıştır.
Başbakan Üstel, siyasi parti temsilcileri, öğretmen sendikaları ve Barolar Birliği temsilcileriyle görüşüyor
Yangında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tüm Türkiye'ye baş sağlığı, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar dilerim."