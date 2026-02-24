Ektam Kıbrıs Ltd. çalışanlarının 6 Şubat’ta toplu şekilde işten durdurulmasının ardından Köprülü’deki üretim tesisi önünde başlattığı grev 19’uncu gününde sürüyor.

Grevin 16’ncı gününde alana giderek işçilerle görüşen Başbakan Ünal Üstel’e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da eşlik etmişti.

BAKAN HASİPOĞLU 24 ŞUBAT’A İŞARET EDEREK “YA BU İŞ KOPACAK YA DA UZLAŞIYA VARILACAK” DEMİŞTİ

Hükümet kanadı, sürecin diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu vurgularken, 24 Şubat’ta yapılması planlanan toplantı grevin seyrini belirleyecek kritik adım olarak değerlendirilmişti.

Bakan Hasipoğlu, işveren tarafının sendikayla temas kurmaktan kaçındığını öne sürerek salı günü işçilere bir yanıt verileceğini belirtmiş ve “Ya bu iş kopacak ya da uzlaşıya varılacak” ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN “24 ŞUBAT’TA BU İŞ KOPACAK” DEMİŞTİ, TOPLANTI 26 ŞUBAT’A ERTELENDİ

Bugün Cumhuriyet Meclisi’nde konuyla ilgili konuşan Hasipoğlu, işverenin bugün de toplantı için hazır olmadığını söyledi. Görüşmenin perşembe günü saat 13.30’da Bakanlıkta yapılacağını belirten Hasipoğlu, sendikanın onayı alınarak taleplerin iletileceğini ve Bakanlığın arabuluculuk rolünü üstlendiğini ifade etti.

Emek-İş’in, Bakanlık tarafından Ektam’da sendikalaşma için yetkilendirildiğini anımsatan Hasipoğlu, Toplu İş Sözleşmesi’nin şirkette uygulanabilmesi için aracılık etmeye çalıştıklarını ancak işveren tarafının toplantıya katılmadığını söyledi. Hasipoğlu, konuyla ilgili olarak tarihte ilk kez Bakanlığın işvereni polise şikâyet ettiğini de açıkladı. İşçilerin işe dönmek istediğini vurgulayan Hasipoğlu, çalışanların hak ettikleri hakları alabilmesi için müzakerelerin zorunlu olduğunu ve sürecin yasa çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Bakanlık olarak her zaman çalışanların yanında olduğunu da ifade eden Hasipoğlu, Meclis'e seslenerek bu görevde ortak bir şekilde de çalışılabileceğini ifade etti.