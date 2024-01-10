Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Lefke İlçesi muhtarları toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, seçimle göreve gelen muhtarların demokrasinin ilk basamağı olduğunu belirterek, kapılarını her zaman halka açan vatandaşların ve o bölgede yaşayanların ilk başvurduğu adres muhtarlarla biraraya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarlık maaşlarında iyileştirme yapılması, muhtarlık binalarının yapılması, geliştirilmesi ve muhtarlık hizmetlerinin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Lefke’nin Güzelyurt ilçesiyle birlikte tarım konusunda önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, narenciye ve çilek gibi ürünlerin yüzde 70’inden fazlasının bu bölgede yetiştiğine vurgu yaptı.

Bölgede son yıllarda yapılan yatırımlarla 3 üniversite ve 17 bin öğrenciye ulaşıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik olarak gelişip kalkınan bölgede vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanması ve ilgililere aktarılmasında muhtarların öneminin arttığını kaydetti.

Tatar, bölgede; turizm, yükseköğrenim, sanayi, tarım, hayvancılık ve inşaat sektöründe gelişmeler yaşandığını ancak bu gelişmeler yaşanırken çevrenin de korunması ve kontrollü bir şekilde gelişim sağlanması gerektiğini anlattı.

2023 yılında, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve binlerce insanın acısının dinmediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın olumsuz etkilerinin azaldığı 2024 yılına birlik ve beraberlikle umut içinde girildiğini ifade etti.

Türkiye’nin tam desteğiyle 2 ayrı eşit egemen devletin işbirliğine dayalı bir antlaşmayı savunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar; kurum, kuruluş, toprak bütünlüğü, demokrasi ve verdiği hizmetlerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varolmaya devam edeceğini ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün yaşadıklarından sonra 1974 ve 1960 öncesine dönmeyeceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığının önemli olduğuna işaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son iki yıldır Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması ve Kıbrıs Türkü’ne uygulanan ambargo ve izolasyonların kaldırılması çağrısı yaptığına dikkat çeken Tatar, “Dünya, Kıbrıs’ta iki ayrı halk, otorite ve devlet olduğunu bilmektedir. Kıbrıs’ta iki eşit egemen devletin işbirliğine dayalı bir antlaşmayı istiyoruz” dedi.

Kıbrıs Rum Tarafına işbirliği yapılması için önerilerde bulunulduğunu ancak cevap alamadıklarını anlatan Tatar, hidrokarbonun yanı sıra Türkiye’den getirilen su ve getirilmesi planlanan elektriği paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ekonomik refahın artması için altyapı ve üst yapı yatırımlarıyla Türkiye’nin desteğini sürdürdüğünü belirterek, bilişim sektöründe gelişmeler yaşandığını ifade etti.

Lefke’de yapılan toplantıda Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Halit Bağman, Merkez Kaymakamı Niyazi Öztürk, Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz, Cumhurbaşkanı Tarımcılık, Hayvancılık ve Girişimcilik Danışmanı Ahmet Hamdi ve Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler yer aldı.