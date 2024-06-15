Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gönyeli’de HT Art Studio’da düzenlenen “DASEIN” isimli sanat sergisinin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sergide yer alan eserleri inceleyen Cumhurbaşkanı Tatar, sergiye katılan sanatçı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sergi açılışında yaptığı konuşmada İstanbul’da Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nde 35 yıl önce Kıbrıs Türk Kültürü’nü tanıtmak ve yaymak için birlikte çalıştıkları Hare Tahir’in yıllar sonra Gönyeli’de açtığı sergi salonunda uluslararası bir sergi düzenlenmesinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, sergide 6 farklı ülkeden, 14 sanatçı ve 39 eserin yer aldığını belirterek, sergiye katılan ve emeği geçenleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Hare Tahir Art Stüdyonun birçok sergiye ev sahipliği yapması ve sanata katkısının devamını diledi.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun kültür ve sanat etkinliklerine büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı katkılardan dolayı kendisini tebrik etti.