Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kıbrıs Genç Tv ekranlarında yayınlanan Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu “Er Meydanı” programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, uzun zamandır tüm kesimlerin merak ettiği ve net bir açıklamanın yetkili kişilercede yapılmadığı KKTC nüfusu konusunu Genç Tv ekranlarında noktaladı.

KKTC'nin resmi nüfusunun 407 bin olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile nufüs konusunda görüştüğünü ve istatistik verilerine göre, KKTC'nin resmi nüfusunun 407 bin olduğunu açıkladı.