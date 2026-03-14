Kuzey Kıbrıs’ta çekilen ve gençlerin hikâyesini konu alan “Ada Çocukları” dizisinin gala gecesi Lefkoşa’da gerçekleştirildi. Kültür, sanat ve medya dünyasını bir araya getiren geceye siyaset ve yerel yönetimlerden çok sayıda isim katıldı. Gecede konuşan dizinin yapımcısı Ertan Birinci, projenin adanın gençlerinin emeğiyle ortaya çıktığını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’ta büyük merakla beklenen “Ada Çocukları” dizisi, Lefkoşa’da düzenlenen gala gecesiyle izleyiciye tanıtıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen gece, siyaset, yerel yönetimler, iş dünyası ve medya temsilcilerini bir araya getirdi.

Gala programına Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikret Ataoğlu, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Sağlık Bakanı, çeşitli belediye başkanları, iş ve medya dünyasından isimler ile Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci katıldı. Davetliler, Kuzey Kıbrıs’ta çekilen ve adanın gençlerinin hikâyesini anlatan diziden ilk görüntüleri izleme fırsatı buldu.

Gecede konuşma yapan Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı ve dizinin yapımcısı Ertan Birinci, konuşmasına duygusal ifadelerle başladı. Birinci, aslında bu özel gecede plaketlerin kendilerine değil projeyi ortaya çıkaran gençlere verilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu kadar güzel bir gece içerisinde aslında onların değil bizim onlara plaket takdim etmemiz gerekirdi. O yüzden ben gönülden, ezelden ebedi desteklerimi burada bir kez daha belirtmek istiyorum. Bizler için en güzel hediye ‘Ada Çocukları’ dizisi oldu. Bu ülkenin, Kuzey Kıbrıs’ın, bu adanın çocukları çok çekti. Şimdi o çocuklar el ele verdiler ve bütün olanaksızlıklara rağmen bu güzel gecenin ardından izleyeceğimiz ve eminim unutamayacağımız müthiş bir diziyi bize sağladılar.”

Birinci, Kıbrıs Genç TV’nin yaklaşık 30 yıldır yayın hayatını sürdürdüğünü hatırlatarak, bugüne kadar pek çok projeye destek verdiklerini ancak bu yapımın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

“Biz Kıbrıs Genç TV olarak yayıncı olduk ve inanın hiçbir işi böyle bu kadar rahat görmedim. Kıbrıs Genç TV 30 yıldır var. Sevgili Mertcan’ı tebrik ediyorum. Bu işe verdiği değeri ve ekip arkadaşlarıyla bütünleştiği için kutluyorum.”

Konuşmasında dünyada yaşanan çatışmalara da değinen Birinci, sanatın ve kültürün barış mesajı taşıdığına dikkat çekti.

“Sevgiyi, dostluğu, barışı o kadar özledik ki… Dünyada, yanı başımızda bombalar, füzeler uçarken Mertcan ve arkadaşları, bu adanın çocukları işte bu güzel diziyle dostlukla, kardeşlikle dünyaya barışın geleceğini de bizlere müjdeliyorlar.”

Birinci, konuşmasını projede emeği geçen tüm gençlere ve ekibe teşekkür ederek tamamladı.

Dizinin yönetmeni Mertcan Mavi ise konuşmasında projeye destek veren kurumlara ve ekibe teşekkür ederek, “Ada Çocukları’nın Kıbrıs’ın kültürünü, gençliğini ve değerlerini ekrana taşıyan önemli bir çalışma olacağını” söyledi.

Gala gecesi, diziden özel görüntülerin izlenmesi ve davetlilerin hatıra fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi.

Merakla beklenen “Ada Çocukları” dizisi, 15 Mart Pazar akşamı saat 18.00’de Kıbrıs Genç TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin, Kıbrıs’ın hikâyelerini ve adanın gençlerinin yaşamını ekranlara taşıyarak izleyicilerden büyük ilgi görmesi bekleniyor.