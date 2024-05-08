Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Dünyası Gençlik Konseyi Başkanı Ramazan İzol ve konsey temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz’in en güneyinde bağımsız bir Türk devleti olarak mücadeleyi ve iki devletli siyaseti sürdürdüklerini ifade ederek, uluslararası baskılarla federal temelde bir anlaşma için yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını belirtti.

Federal temelde bir anlaşmada çoğunluğun azınlığı yöneteceği ve asimile edeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, 400 yıldan fazla bir süre Osmanlı adası olan Kıbrıs adasının tarihine ve önemine değindi. Kıbrıs Türklerinin, tüm zulümlere ve baskılara rağmen adadaki Türk varlığını sürdürmeyi başardığını belirten Tatar, 1974 Barış Harekatı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığını söyledi.

“Artık üniter yapıya gidecek federalizmi asla kabul etmeyeceğimizi, iki devletli çözümü savunduğumuzu ortaya koyduk.” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, bir antlaşmanın güneydeki Rum devleti ve kuzeydeki Türk devleti arasında olabileceğini kaydetti.

Rum tarafının Kıbrıs Türklerini azınlık konumunda zayıf ve bir anlaşmaya muhtaç pozisyonda göstererek zamanla yok etmeyi hedeflediklerini anlatan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteği ile iki devletli siyaseti tüm dünyaya duyurmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Kıbrıs Türk varlığını daha da güçlendirmek, milli çıkarları korumak için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dünyası Gençlik Konseyi’ne ziyaretleri, faaliyetleri ve iş birliği çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.