Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cavit Atalar başkanlığındaki Yağmuralanlıları kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde 60 yıl önce Yağmuralan köyünden diğer köylere göç etmek zorunda bırakılanlar ve yaşananlar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar, kültürü ve tarihi ile Yağmuralan köyünün milli mücadele tarihine geçen önemli bir köy olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün maneviyatını en iyi şekilde temsil eden Yağmuralanlıların zamanın şartlarında köyü ve köylüsü için her türlü fedakarlığı yapan yiğit insanlar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bugün Yağmuralanlıların özellikle Yeşilırmak ve Yedidalga’yı içeren bölgede 1974 sonrasında yeni bir düzen kurduklarını anlattı

. “Yağmuralan köyünün tarihi ve geçmişi hep onların yüreğinde olacaktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, 1974’ten sonra Yağmuralanlıların kültürünü azim ve kararlılıkla yaşatmaya devam ettiklerini belirtti.

Kıbrıs’ta artık bir çözümün ancak iki devletli bir antlaşmayla mümkün olabileceğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün kabulü ile resmi müzakerelerin başlayabileceğini kaydetti.

“Kıbrıs Türkü bağımsızdır ve her zaman kendi devletine sahip çıkacaktır” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Yağmuralanlıları gerek KKTC’de gerek İngiltere’de kültürü ve maneviyatıyla köylerine sahip çıkmaları dolayısıyla kutladı.

Cavit Atalar da, Yağmuralan köyünün Trodos’un eteklerinde yer alan ücra bir köy olmasına rağmen Kıbrıs Türk mücadele tarihinde büyük önemi olan bir köy olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Tatar’a 1960’larda köylülerin yaşadığı göç ve sıkıntılar hakkında bilgi sundu.