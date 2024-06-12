Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da Yeni Yüzyıl Anaokulu’nun yıl sonu sergisinin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, sergiyi gezerek, öğretmenler, aileler ve öğrencilerle sohbet etti.

Sergi açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, serginin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve öğrenciler yanı sıra ailelerine de teşekkür etti.

Ailelerin öğrencilerle gurur duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı, “Sergide paylaşılan güzellikler gelecekte mimar, mühendis, ressam ve öğretmenlerin yetişmesine vesile olacak ve diğer mesleklerde de başarılı olacaklar” dedi.