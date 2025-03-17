Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre zirvesindeki akşam yemeğinin ardından yaptığı açıklamada iş birliği vurgusu yaparak, "Bu toplantının misyonu iş birliği" dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde Cenevre’de yer alan gayriresmi Kıbrıs toplantısı kapsamında düzenlenen akşam yemeğinin ardından basına kısa bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaklaşık bir buçuk saat süren yemeğin iyi geçtiğini açıklayarak, esas konuların yarın konuşulacağını belirtti.

“Türkiye’nin desteği bizim için önemli” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres’e Kıbrıs’taki meseleler ile sorunların var olduğunu aktardığını belirtti.

Guterres’in daha fazla gayret etmesi gerektiğini söylediğini de belirten Cumhurbaşkanı Tatar, iş birliği vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, iş birliğinin şart olduğunun bir kez daha altını çizerek, “Bu toplantının misyonu iş birliği” dedi.