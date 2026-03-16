Gazimağusa Belediyesi tarafından 23 Şubat-13 Mart tarihleri arasında düzenlenen Kurum ve Kuruluşlar Arası Halı Saha Turnuvası’nın şampiyonu Gazimağusa Belediyesi (GMB) City oldu.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 25 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvada ilk etapta grup maçları oynandı. Grup aşamasının ardından son 16 turu, çeyrek final, yarı final, final ve üçüncülük maçları yapıldı.

Turnuvanın final karşılaşmasında GMB City ile Gümrük FC karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın sonunda GMB City turnuvanın şampiyonu oldu.

Üçüncülük maçında ise FC Pars ile Northerland takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı kazanan FC Pars, turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Final gecesinde ayrıca turnuva boyunca gösterilen performans ve fair-play ruhunu teşvik etmek amacıyla özel ödüller de verildi.

Turnuvanın En Centilmen Takımı ödülü Mazgal Hendek Ajans (Spor Yazarları) takımına verilirken, En İyi Oyuncu ödülünün sahibi ise GMB City oyuncusu Mustafa Zorba oldu.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, final gecesine katılarak turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi.

Başkan Süleyman Uluçay, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak şunları söyledi:

“Gazimağusa Belediyesi olarak kurumlarımız arasındaki dayanışmayı güçlendiren, dostluk ve fair-play ruhunu öne çıkaran bu tür organizasyonları çok önemsiyoruz. Turnuva boyunca sahada sadece rekabet değil, aynı zamanda güçlü bir birliktelik ve dayanışma ruhu gördük. Katılım gösteren tüm kurum ve kuruluşlara, emeği geçen herkese ve turnuva boyunca centilmence mücadele eden tüm sporculara teşekkür ediyorum. Gazimağusa’da sporu ve sosyal etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz.”