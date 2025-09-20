Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Girne Turizm Meslek Lisesi’ni ziyaret ederek, kursiyerle birlikte keçeden Medoş Lalesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sibel Tatar, okulda eğitim gören kursiyerlere Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sibel Tatar öncülüğünde hayata geçirilen İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu, Keçenin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu Projeleri ile “Kozada” ve “Keçada” markaları hakkında bilgi verdi.

Keçe ve keçenin şekillendirilmesinde kullanılan malzemelerle birlikte okulu ziyaret eden Sibel Tatar, Keçada Projesinin bir ürünü olan Kıbrıs’ın endemik çiçeği Medoş Lalesinin broş olarak nasıl yapılacağını uygulamalı olarak göstererek, kursiyerle birlikte keçeden Medoş Lalesi yaptı.