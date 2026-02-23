Başbakan Ünal Üstel tarafından dün açıklanan, gençlere yönelik 4’üncü İlk Evim Kredi Paketi için başvuruların bugün başlıyor.

Krediden; KKTC sınırları içinde, kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları adına kayıtlı evi bulunmayan ve hane geliri 300 bin TL’yi geçmeyen KKTC vatandaşları yararlanabilecek. Kredi koşulları arasında “azami 120 ay vade, aylık eşit taksit, en fazla 3,3 milyon TL kredi, konut değerinin azami yüzde 80’i ve aylık yüzde 1,75 faiz oranı” yer alıyor.

Faiz dışında komisyon veya masraf alınmayacak uygulamada, tapuda alım, satış ve ipotek işlemlerinde, vergi, resim ve harç muafiyeti uygulanacak.

Başvuruda bulunabilecek bankalar şu şekilde:

“Akfinans Bank Ltd., Albank Ltd., Asbank Ltd., Creditwest Bank Ltd., Universal Bank Ltd., K. Vakıflar Bankası Ltd., K. T. Koop. Merkez Bankası Ltd., Limasol Türk Koop. Bankası Ltd., Novabank Ltd., K. İktisat Bankası Ltd., T. Halk Bankası A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türk Bankası Ltd., T. İş Bankası A.Ş., Yakın Doğu Bank Ltd., K. Kapitalbank Ltd.”

Başbakan Ünal Üstel’in, dünkü açıklamasında, hükümete geldikleri günden bu güne gençlerin kendi topraklarında yaşam kurabilmesi için çeşitli adımlar attıklarını kaydederek, bu çerçevede 2023 yılında İlk Evim Kredi Paketi’ni başlattıklarını, 2024 ve 2025 yıllarında da ikinci ve üçüncü paketleri devreye koyduklarını ifade etmişti. Üstel, bu üç paket kapsamında toplam 1 milyar 580 milyon TL düşük faizli ve 10 yıl vadeli kredi kullandırıldığına dikkat çekerek, söz konusu kredilerle 926 konut alındığını kaydetmişti.