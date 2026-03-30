Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yaşanan gelişmelerin ardından temaslarını sürdürüyor. Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelen Erhürman, ardından sendika temsilcileriyle görüşmelere başladı.

Ülkede hayat pahalılığı düzenlemesiyle ilgili yaşanan gerilim sürerken, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman devreye girdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Başbakan Ünal Üstel’i kabul ederek son gelişmeleri değerlendirdi. Görüşmede, Meclis önünde yaşanan eylemler ve artan toplumsal tepki ele alındı.

Temaslarını sürdüren Erhürman’ın, görüşmenin ardından sendika temsilcileriyle de bir araya geldiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erhürman daha önce yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren süreci yakından takip ettiğini belirterek yaşanan gelişmelerden üzüntü duyduğunu ifade etmişti. Erhürman ayrıca, taraflar arasında diyalog kurulması için girişim başlatıldığını da duyurmuştu.

Öte yandan sendikalar, hayat pahalılığına ilişkin yasa tasarısına tepki olarak ülke genelinde grev uygularken, düzenlemenin geri çekilmesini talep ediyor. Gözler şimdi yürütülen temasların sürece nasıl yansıyacağına çevrildi.